أمين العاصمة المقدسة: إزالة أكثر من 18 ألف مبنى عشوائي واستبدالها بمشروعات حضارية تعكس هوية مكة المكرمة

وأضاف الداود أن الأمانة تعمل على تحقيق التوازن بين التطوير العمراني والحفاظ على الهوية المكية الأصيلة، مبينًا أنه تم هذا العام الإعلان عن الهوية العمرانية الخاصة بمكة المكرمة وبدء تطبيقها فعليًا في المشروعات الجديدة، لتكون نموذجًا يعبر عن أصالة المدينة وقدسيتها.