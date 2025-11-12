أمين العاصمة المقدسة: إزالة أكثر من 18 ألف مبنى عشوائي واستبدالها بمشروعات حضارية تعكس هوية مكة المكرمة

أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس مساعد الداود، أن الأمانة ماضية بخطى ثابتة في تنفيذ خطط تطوير المناطق العشوائية بمكة المكرمة، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن إزالة أكثر من 18 ألف مبنى ضمن مراحل التطوير المستهدفة.
وأوضح " الداود " خلال الجلسة الحوارية في مؤتمر ومعرض الحج 2025 أن هذه الإزالات تأتي ضمن رؤية شاملة لإحلال مشروعات عمرانية حضارية تعكس الطابع المكي الأصيل وتخدم سكان العاصمة المقدسة وزوارها من داخل المملكة وخارجها.
وأضاف الداود أن الأمانة تعمل على تحقيق التوازن بين التطوير العمراني والحفاظ على الهوية المكية الأصيلة، مبينًا أنه تم هذا العام الإعلان عن الهوية العمرانية الخاصة بمكة المكرمة وبدء تطبيقها فعليًا في المشروعات الجديدة، لتكون نموذجًا يعبر عن أصالة المدينة وقدسيتها.