"بي إيه إي سيستمز" ترعى المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي في نسخته الثالثة

بوصفها واحدة من أضخم الشركات العالمية التي تعمل في السوق السعودية منذ أكثر من نصف قرن على نقل المعارف وتوطين الخبرات، تشارك "بي إيه إي سيستمز" بوصفها إحدى الشركات الراعية في المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي في نسخته الثالثة تحت شعار "الهندسة والطريق إلى 2030"، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين خلال الفترة من 27 فبراير إلى 2 مارس 2023م برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.