"بي إيه إي سيستمز" ترعى المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي في نسخته الثالثة

بوصفها واحدة من أضخم الشركات العالمية التي تعمل في السوق السعودية منذ أكثر من نصف قرن على نقل المعارف وتوطين الخبرات، تشارك "بي إيه إي سيستمز" بوصفها إحدى الشركات الراعية في المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي في نسخته الثالثة تحت شعار "الهندسة والطريق إلى 2030"، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين خلال الفترة من 27 فبراير إلى 2 مارس 2023م برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
وتعرض الشركة من خلال جناحها في المعرض المصاحب للمؤتمر جانبًا من جهودها في نقل وتوطين الخبرات الهندسية في مجال علوم الفضاء والطيران، وغيرها.
وقد تسلَّمت الشركة درعًا تذكارية بمناسبة مشاركتها ورعايتها المؤتمر، كما حظي جناحها بزيارة كبار المسؤولين من وزارة النقل والشؤون البلدية والهيئة السعودية للمهندسين أثناء جولة الافتتاح.
وأعرب عدد من قيادات الشركة عن خالص شكرهم وتقديرهم واعتزازهم بتلك المشاركة التي تأتي امتدادًا لحضورها النوعي في مختلف المعارض والمؤتمرات ذات العلاقة بمختلف تخصصاتها، والخبرات التي تسعى لتوطينها تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030.