"الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط تهريب 183.900 حبة كبتاجون عبر منفذ البطحاء

وشدّدت "الزكاة" على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.