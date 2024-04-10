"محافظ شرورة" يتقدّم جموعَ المصلين ويستقبل الأهاليَ ويزور المنوَّمين بالمستشفى العام

ورفع "العنزي" عن نفسه وبالنيابة عن رؤساء ومديري الإدارات الحكومية والمشايخ والنواب والأهالي؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، وسموّ ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، وإلى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي هذلول بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1445هـ.