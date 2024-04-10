"محافظ شرورة" يتقدّم جموعَ المصلين ويستقبل الأهاليَ ويزور المنوَّمين بالمستشفى العام

"محافظ شرورة" يتقدّم جموعَ المصلين ويستقبل الأهاليَ ويزور المنوَّمين بالمستشفى العام
أدّى محافظُ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، صباح اليوم الأربعاء، صلاةَ عيد الفطر المبارك بالمحافظة مع جموع المصلّين ومديري الإدارات الحكومية والأمنية بمصلَّى العيد بشرورة، وسط أجواء تعمُّها السكينة والإيمان والأمن والأمان. كما أَمّ المصلين الشيخُ طالب بن أحمد الهمامي.
وبعد أن أدّى الصلاةَ قام "العنزي" باستقبال مديري الدوائر العسكرية والمدنية والمشايخ والنواب والأعيان، وجمع كبير من المواطنين الذين توافدوا إلى مقرّ المحافظة بديوان المحافظة؛ لتهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وتفقَّد "العنزي" جمعية طموح لرعاية الأيتام بشرورة، والتقى عددًا من الأطفال الأيتام، وقدَّم لهم التهنئة بمناسبة العيد، واطّلع على الخدمات المقدّمة لهم من الجمعية.
وزار المرضى المنوّمين بمستشفى شرورة العام، مقدِّمًا لهم التهانيَ بحلول عيد الفطر المبارك، واطمأنّ عليهم وهنّأهم بالعيد، وقام بتوزيع الهدايا والورود، متمنّيًا لهم الشفاء العاجل، فيما عبّر المرضى عن سعادتهم بهذه الزيارة.
ورفع "العنزي" عن نفسه وبالنيابة عن رؤساء ومديري الإدارات الحكومية والمشايخ والنواب والأهالي؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، وسموّ ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، وإلى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي هذلول بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1445هـ.