"تحكيم جادة الإبل" تعلن الفائزين في شوطَي فئة الحيران "بكار – قعدان" وشوط جمل 30 للون الشقح

وفي شوط جمل 30 للون الشقح حازت المنقية "مفرقات" لمالكها ظافر بن عيد العيدي المركز الأول، وحصلت على المركز الثاني منقية "وافيات الشقح" لمالكها حشيفان بن مناحي البقمي، وجاءت في المركز الثالث المنقية "مرهقات الشقح" لمالكها صعيب بن دحيم العتيبي، وحصلت المنقية "شواقات" لمالكها صالح بن غزاي العتيبي على المركز الرابع، فيما حصلت المنقية "بنات إعصيليل" لمالكها محمد بن عجب الدوسري على المركز الخامس.