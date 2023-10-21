الطيران المدني: 1600 شكوى للمسافرين على الناقلات الجوية في شهر سبتمبر والسعودية الأقل

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر سبتمبر 2023.
وكشفت الهيئة عن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر أغسطس الماضي، التي بلغت (1626) شكوى، ورصَد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية جاءت أقل شركات الطيران شكاوى، بواقع (39) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى في الوقت المحدد لشهر سبتمبر وصلت إلى 100%.
بينما حل طيران ناس ثانيًا بواقع (66) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى في الوقت المحدد وصلت إلى 100%، وجاء ثالثًا طيران أديل؛ حيث وصل عدد الشكاوى إلى (111) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى في الوقت المحدد وصلت إلى 65%.
فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر سبتمبر عن خدمات الأمتعة أولًا، ثم الرحلات، ثم التذاكر.
وأوضحت الهيئة، أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر سبتمبر الماضي، أشار إلى حصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة؛ بما نسبته1% لكل 100 ألف مسافر؛ وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي تزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًّا، وبواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.
وحصل مطار الأمير سلطان الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة؛ وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي تقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًّا، بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر، بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى في الوقت المحدد وصلت إلى 100%.
وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية، كان مطار نجران هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 3% لكل 100 ألف مسافر، بواقع 2 شكوى وبنسبة معالجة للشكاوى في الوقت المحدد وصلت إلى 100%.