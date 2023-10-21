الطيران المدني: 1600 شكوى للمسافرين على الناقلات الجوية في شهر سبتمبر والسعودية الأقل

وأوضحت الهيئة، أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر سبتمبر الماضي، أشار إلى حصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة؛ بما نسبته1% لكل 100 ألف مسافر؛ وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي تزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًّا، وبواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.