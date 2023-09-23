إطلاق المسارَيْن الثالث والرابع من مبادرة "التطوير المهني المرن لشاغلي الوظائف التعليمية"

ويعتمد المساران على التدريب الإلكتروني المرن (غير المتزامن)، حيث يمتد لفترة زمنية تقارب (ثلاثة) أشهر كحد أقصى تحتسب بدءاً من تاريخ الالتحاق بالمسار، وبالحصول على شهادة معتمدة من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بواقع (65) ساعة تطويراً مهنياً لمسار "مهارات داعمة في تدريس التربية الخاصة"، و(50) ساعة لمسار "أساسيات في اللغة الصينية" تحتسب ضمن نقاط التطوير المهني لترقية شاغلي الوظائف التعليمية، وموثقة من المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني "Future X"، وتتضمن المسارَيْن برامج متخصّصة من جامعات وشركات محلية وعالمية متخصصة في المجال، تمكّن من الحصول على شهادة من الجهة المقدمة لكل مقرر يتم إنهاؤه بنجاح.