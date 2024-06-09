500 ألف مسافر سنويًّا.. "سعود بن نهار" يدشّن الصالة الإضافية بمطار الطائف الدولي

ويأتي هذا التدشين في إطار رؤية شركة تجمع مطارات الثاني الرامية إلى تطوير شبكة مزدهرة، وآمنة ومستدامة من المطارات، تمكّن المملكة من تحقيق مستهدفاتها السياحية في تطوير قطاع الطيران، يتزامن التدشين مع بدء موسم حج هذا العام 2024؛ مما يسهم في نموّ حركة السفر، وتحسين تجربة المسافرين، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.