"الزكاة" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقرارات يناير وفبراير

وحثّت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني zatca.gov.sa، تجنباً لغرامة التأخُّر عن تقديم الإقرار في مدّته المحدّدة، بواقع 5 % من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوماً تأخيراً في تقديم الإقرار.