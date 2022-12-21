رمز تاريخي.. "مدير تعليم الطائف" يُدشّن القرية التراثية بـ"الحي المتعلم"

دشّن المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الأستاذ الدكتور فهد بن ماجد الشريف، القرية التراثية بالحي المتعلم، الذي تشرف عليها إدارة التعليم المستمر "بنات"، بحضور المساعد للشؤون التعليمية بنين وعدد من مديري الادارات.
وتجوّل الدكتور "الشريف" داخل القرية التراثية واستمع إلى شرحٍ مفصّل عن محتوياتها القديمة من قِبل مديرة إدارة التعليم المستمر للبنات مسفرة الزهراني ومنسوبات الإدارة.
وضمّت القرية التراثية عديداً من الأركان التاريخية، ومنها: ركن المعالم السياحية والعمارة القديمة ومركاز العمدة ودكان زمان والبئر التراثية، والمهن والحرف القديمة، وركن المجلس العربي، وركن المنسوجات والحياكة، وكذلك ركن حجرة المرأة القديمة وما تحتويه من أدوات ومستلزمات قديمة، والعطور، إضافة إلى ركن الورد الطائفي والصناعات العضوية المستخلصة من الورد، وكذلك ركن تاريخ الدولة السعودية، وكذلك الإعلام والصحافة قديماً.
وأشاد "الشريف" بما شاهده من أركان ومعروضات تاريخية وأثرية قديمة ضمّتها جنبات القرية التراثية التي تعزّز مفهوم الأصالة والتاريخ وتحاكي عبق الماضي، مقدماً شكره وتقديره لمديرة التعليم المستمر للبنات ولجميع منسوباتها على جهودهن في القرية التراثية متمنياً للجميع التوفيق والسداد.
وتعدُ القرية التراثية بالحي المتعلم رمزاً لحقبة زمنية من تاريخنا العريق، ويرتبط بحاضرنا المزدهر لتجسّد الماضي الجميل بكل ما يحمله من إرث في صورةٍ حية ماثلة للعيان، لتربط الأجيال الناشئة بتراث الآباء والأجداد وتنمي فيهم الاعتزاز بالقيم والموروثات الاجتماعية، والعمرانية، والثقافية.