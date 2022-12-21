رمز تاريخي.. "مدير تعليم الطائف" يُدشّن القرية التراثية بـ"الحي المتعلم"

وضمّت القرية التراثية عديداً من الأركان التاريخية، ومنها: ركن المعالم السياحية والعمارة القديمة ومركاز العمدة ودكان زمان والبئر التراثية، والمهن والحرف القديمة، وركن المجلس العربي، وركن المنسوجات والحياكة، وكذلك ركن حجرة المرأة القديمة وما تحتويه من أدوات ومستلزمات قديمة، والعطور، إضافة إلى ركن الورد الطائفي والصناعات العضوية المستخلصة من الورد، وكذلك ركن تاريخ الدولة السعودية، وكذلك الإعلام والصحافة قديماً.