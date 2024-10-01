مؤشرات إيجابية سعودية.. نمو الاستثمارات الأجنبية وارتفاع الصادرات غير النفطية

وسجل مؤشر الصادرات غير النفطية، ارتفاعاً في شهر يوليو 19%، مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2023م. كما ارتفعت الصادرات السعودية غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 10.5% في الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 73.73 مليار ريال، مقارنة بنحو 66.74 مليار ريال في الربع الثاني من 2023، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.