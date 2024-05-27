"الأرصاد" يُنبِّه 12 منطقة: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد أمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.