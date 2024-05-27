"الأرصاد" يُنبِّه 12 منطقة: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والرياض وعسير وجازان والباحة والشرقية والشمالية والقصيم وحائل والجوف ونجرن وتبوك).
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة البدع وحقل وتبوك، وتستمر حتى الساعة الـ19 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة نجران أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة موقق والشنان وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ17 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة القصيم أمطارًا خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة و تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة تربة ورنية وأضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد أمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وتثليث وطريب وطريف والنماص وبلقرن وتنومة. وتشهد أمطارًا غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.