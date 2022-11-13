974613 مستفيدًا من خدمات "مستشفى الأطفال" بالطائف

وأوضحت "صحة الطائف" في بيانٍ خصّت به "سبق"، أن عدد المستفيدين من خدمات قسم الطوارئ بلغ ١٧٣٦١٦ مستفيدًا، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ١٨١٣٣ مستفيدًا.