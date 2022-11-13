974613 مستفيدًا من خدمات "مستشفى الأطفال" بالطائف

قدّم مستشفى الأطفال بالطائف خدماته لـ٩٧٤٦١٣ مستفيدًا خلال العشرة الأشهر الماضية خلال العام الحالي 2022م.
وأوضحت "صحة الطائف" في بيانٍ خصّت به "سبق"، أن عدد المستفيدين من خدمات قسم الطوارئ بلغ ١٧٣٦١٦ مستفيدًا، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ١٨١٣٣ مستفيدًا.
وأشارت إلى أن قسم العلاج الطبيعي قدم خدماته لـ١٣٧٠٤ مستفيدًا، وبلغ عدد حالات التنويم ٤٩٦٤ حالة، وقدّم الطب الاتصالي خدماته لـ٩٣٢٤ مستفيدًا.
وأضافت أن قسم الأشعّة أجرى ١٥٨٢٣ فحصًا إشعاعيًّا، و٥٠٣٤١٥ فحصًا مخبريًّا. كما تم صرف ٢٣٥٦٣٤ وصفة طبية خلال الفترة نفسها.
يُشار إلى أن مستشفى الأطفال بالطائف شهد قفزات تطويرية في جميع أقسامه، كما جرى تحديث المبنى الحكومي الخاص فيه بعد انتقاله إليه قبل عدة سنوات.