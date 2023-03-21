الرياض.. لجنة القبول الموحَّد بالجامعات الحكومية والكليات التقنية تعقد اجتماعها الأول

وتحرص لجنة القبول الموحد في منطقة الرياض على مواصلة تطوير إجراءات القبول للوصول لنتائج أفضل في التكامل التقني والإداري بين الجامعات والكليات التقنية، والتوظيف الأمثل للتقنية، مواكبة لإجراءات التطور التقني التي تعيشها المملكة، سعياً وإسهاماً في تقديم خدمة مميزة وواضحة للطلاب والطالبات تساعد في التقديم على أكثر من جامعة من خلال منصة إلكترونية واحدة، والحصول على فرصة للقبول في التخصصات المتاحة، والاستفادة المثلى من المقاعد المتاحة في الجامعات والكليات التقنية بمنطقة الرياض.