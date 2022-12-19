نجاح عملية استبدال مفصل كتف نوعية بمستشفى سليمان الحبيب بالسويدي

نجح فريق طبي متخصص في جراحة العظام بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، في إجراء عملية استبدال مفصل الكتف باستخدام تقنية مفصل الكتف المعكوس "Reverse shoulder arthroplasty"، لمريضة سبعينية كانت تعاني من كسر متبدل، وتقطع في أوتار الكتف الأيمن.
وقال د.ناصيف فرح استشاري جراحة العظام ورئيس الفريق الطبي المعالج: راجعت المريضة المستشفى مشتكية من آلام شديدة في الكتف استمرت معها لسنوات، مع عدم قدرتها على رفع الكتف أو استخدام اليد المصابة في أداء مهامها اليومية الاعتيادية، وخضعت للكشف السريري والأشعة السينية وأشعة الرنين المغناطيسي، وكشفت النتائج وجود احتكاك شديد في مفصل الكتف نتيجة تمزق العضلات، وأجريت لها عملية جراحية لتبديل المفصل المصاب بآخر معكوس، وتم فيها تنظيف محيط المفصل القديم من التكلسات والزوائد العظمية المسببة للاحتكاكات، ومن ثم تركيب المفصل الصناعي الجديد، الذي يتميز بجودته العالية ويساعد في تحقيق المرونة الكاملة للمفصل ومجال أكبر من الحركة.
وأضاف د.ناصيف أن الجراحة التي استمرت لنحو ساعتين، تكللت بالنجاح التام، وتم تحويل المريضة إلى جناح التنويم بحالة صحية جيدة، وتَمَكنت المريضة -بحمد الله- بعد خضوعها لـ"10" جلسات من العلاج الطبيعي، من استعادة قدرتها على تحريك الكتف، واستخدامه للأنشطة اليومية، إضافة إلى أنها تخلصت من الآلام بشكل نهائي وغادرت المستشفى بعد 3 أيام من العملية.
ويحظى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي بسجل حافل من الجوائز والشهادات المحلية والعالمية؛ حيث حصل على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، إضافة إلى اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وكذلك جائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، علاوة على اعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية.