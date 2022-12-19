نجاح عملية استبدال مفصل كتف نوعية بمستشفى سليمان الحبيب بالسويدي

وقال د.ناصيف فرح استشاري جراحة العظام ورئيس الفريق الطبي المعالج: راجعت المريضة المستشفى مشتكية من آلام شديدة في الكتف استمرت معها لسنوات، مع عدم قدرتها على رفع الكتف أو استخدام اليد المصابة في أداء مهامها اليومية الاعتيادية، وخضعت للكشف السريري والأشعة السينية وأشعة الرنين المغناطيسي، وكشفت النتائج وجود احتكاك شديد في مفصل الكتف نتيجة تمزق العضلات، وأجريت لها عملية جراحية لتبديل المفصل المصاب بآخر معكوس، وتم فيها تنظيف محيط المفصل القديم من التكلسات والزوائد العظمية المسببة للاحتكاكات، ومن ثم تركيب المفصل الصناعي الجديد، الذي يتميز بجودته العالية ويساعد في تحقيق المرونة الكاملة للمفصل ومجال أكبر من الحركة.