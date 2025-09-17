تدشين السوق الحرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي على مساحة 8 آلاف متر مربع

دشَّنت شركة مطارات جدة, اليوم، مشروع السوق الحرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي شركة جي إيه إتش العربية الدولية للأسواق الحرة، وهو تحالف مشترك يضم كلًا من شركة جبر هاينمان الألمانية، ومجموعة أسترا السعودية، والأسواق الحرة الأردنية، التي تجمع بين الخبرات العالمية المتخصصة والحضور الإقليمي والمحلي.