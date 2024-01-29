منافع للتمويل الجماعي بالدين تطلق منتج تمويل أوامر الشراء - PO

في خطوة تهدف لتنويع المنتجات التمويلية أعلنت منافع للتمويل الجماعي بالدين إطلاقها للمنتج التمويلي الجديد "تمويل أوامر الشراء – PO"
يأتي هذا المنتج بميزات تجعله من أفضل الحلول التمويلية للمنشآت، حيث يخدم الكثير من المنشآت التي تمتلك التعميدات الحكومية وعقود أوامر الشراء – PO لكنها تفتقد للسيولة التي تُمكنها من تنفيذ المشاريع وإنجاز العقود
يوفّر منتج تمويل "أوامر الشراء – PO" تمويلًا سهلًا وسريعًا بمبلغ يصل لـ 7,5 مليون ريال مما يسهم في تلبية احتياج المنشآت بشكل فعّال وحيوي، ويعتبر استجابة فورية لاحتياجات السوق حيث يتم توفير التمويل في غضون 48 ساعة من تقديم الطلب، مما يسهّل على العملاء الحصول على السيولة النقدية بسرعة
يأتي هذا امتدادًا لخبرتها الرصينة في إطلاق مختلف المنتجات التمويلية التي تخدم المنشآت كمنتج تمويل الفواتير وخطابات الضمان
تؤكد منافع أن جميع منتجاتها التمويلية تخضع لرقابة البنك المركزي السعودي وتتطابق مع معايير وأحكام الشريعة الإسلامية، مما يحقق أقصى درجات الشفافية والأمان للعملاء؛ وتعكس هذه الخطوة التزام الشركة بتلبية تطلعات العملاء وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تتسم بالكفاءة والأمان.
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