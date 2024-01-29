منافع للتمويل الجماعي بالدين تطلق منتج تمويل أوامر الشراء - PO

يوفّر منتج تمويل "أوامر الشراء – PO" تمويلًا سهلًا وسريعًا بمبلغ يصل لـ 7,5 مليون ريال مما يسهم في تلبية احتياج المنشآت بشكل فعّال وحيوي، ويعتبر استجابة فورية لاحتياجات السوق حيث يتم توفير التمويل في غضون 48 ساعة من تقديم الطلب، مما يسهّل على العملاء الحصول على السيولة النقدية بسرعة