الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان NHC يتصدر قائمة الأكثر تأثيراً في قطاع البناء والتشييد بالمملكة

تصدر سعادة الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان NHC الأستاذ محمد بن صالح البطي قائمة The Builder's 30 Elite وهي قائمة الأكثر تأثيرًا وفعالية في قطاعات الهندسة المعمارية والبنية التحتية والاتصالات والبناء والهندسة والعقارات والطاقة في المملكة العربية السعودية.
وقد جاءت النتيجة لقيادة الرئيس التنفيذي الناجحة، والتي أثمرت في تعزيز مكانة الشركة لتقود التحوّل في القطاع العقاري عبر تقديم نموذج عمل مختلف عمّا كان عليه التطوير العقاري في السابق، وذلك بالشراكة التكاملية مع القطاع الخاص للارتقاء بمعايير صناعة البناء والتشييد في المملكة.
وأوضح سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن صالح البطي بأن الشركة الوطنية للإسكان NHC شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال 12 شهرًا الماضية من عام 2023، وقدمت مساهمات كبيرة في قطاع الإسكان بتحقيقها منجزات كثيرة ساهمت في تحقيق مستهدفاتها التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال العمل على إنجاز أكثر من 300 مشروعًا سكنيًا في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع أكثر من 150 مطورًا عقاريًا من ذوي الخبرة والكفاءة، لتسهم في توفير أكثر من 140 ألف وحدة سكنية ساهمت بإثراء السوق العقاري بخيارات متنوعة وبنماذج عيش مختلفة.
حيث يصل هذا النجاح إلى تسليم أكثر من 41 ألف وحدة سكنية لمالكيها، والذي يعكس دور القيادة في تسريع وتيرة تسليم المساكن واستقرار المواطنين. وهذا النجاح لا يقتصر على تشييد وبناء الوحدات السكنية، بل نجحت الوطنية للإسكان بابتكار نظام عيش مختلف وذلك عبر بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تعطي الأولوية لجودة الحياة من خلال مساحات وافرة من المسطحات الخضراء ووسائل الراحة والرفاهية التي تليق بالمواطنين.
إلى جانب مساهمة الشركة في توسيع نطاق أعمالها السكنية بمختلف مناطق المملكة وتركيزها على المدن الكبرى، حيث أجرت خلال 2023 محموعة من اتفاقيات التطوير العقاري، والتي تأتي في مقدمتها شراكة رائدة مع مجموعة طلعت مصطفى، لبناء مدينة ذكية ومتكاملة ومستدامة بقيمة تصل إلى 40 مليار ريال في ضاحية الفرسان بالرياض.
وذكر البطي أن الشركة الوطنية للإسكان تقود التحوّل الرقمي في القطاع العقاري من خلال 7 منصات رقمية تديرها وتشغلها لتخدم 10 مليون مستخدم، وتقدم حلولا مبتكرة تشكّل قيمة مضافة لخدمة ذوي العلاقة في السوق العقاري، وتقود التطوير لتحقيق الاستدامة المالية وتنظيم الإجراءات وتيسيرها.
الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية تصدرت مسبقًا قائمة كبرى شركات التطوير العقاري في منطقة مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا بتنفيذها لأكثر عدد من الوحدات السكنية والتي تتجاوز 300 ألف وحدة سكنية نموذجية بقيمة تجاوزت ربع تريليون ريال، وذلك حسب التقرير الصادر من شركة أوشن إكس.