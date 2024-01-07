الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان NHC يتصدر قائمة الأكثر تأثيراً في قطاع البناء والتشييد بالمملكة

وأوضح سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن صالح البطي بأن الشركة الوطنية للإسكان NHC شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال 12 شهرًا الماضية من عام 2023، وقدمت مساهمات كبيرة في قطاع الإسكان بتحقيقها منجزات كثيرة ساهمت في تحقيق مستهدفاتها التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال العمل على إنجاز أكثر من 300 مشروعًا سكنيًا في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع أكثر من 150 مطورًا عقاريًا من ذوي الخبرة والكفاءة، لتسهم في توفير أكثر من 140 ألف وحدة سكنية ساهمت بإثراء السوق العقاري بخيارات متنوعة وبنماذج عيش مختلفة.