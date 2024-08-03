القيادة تعزي رئيسة الهند في ضحايا الفيضانات والانهيارات التي اجتاحت ولاية كيرلا

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ولاية كيرلا جنوب جمهورية الهند، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب؛ لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين لذويهم سالمين وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".