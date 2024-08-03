القيادة تعزي رئيسة الهند في ضحايا الفيضانات والانهيارات التي اجتاحت ولاية كيرلا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ولاية كيرلا جنوب جمهورية الهند.
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ولاية كيرلا جنوب جمهورية الهند، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب؛ لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين لذويهم سالمين وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ولاية كيرلا جنوب جمهورية الهند.
وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ولاية كيرلا جنوب جمهورية الهند، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا عودة المفقودين لذويهم سالمين وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".