الدفعة الرابعة لضيوف برنامج خادم الحرمين تزور مقبرة الشهداء وجبل الرماة

واستهلّ ضيوف البرنامج الزيارات بزيارة مقبرة الشهداء والوقوف على جبل الرماة، واستمعوا إلى ما يُسَن فعله عند زيارتهم المقبرة، والبعد عن البدع والممارسات الخاطئة، مستمعين إلى بعض القصص والمعلومات التاريخية الإسلامية عن جبل الرماة، ودوره في معركة أحد.