محليات

المختبر الآلي بمستشفى الملك فهد التخصصي ينقل 8000 عينة خلال ساعة

دمج تخصصات متعددة في مسار واحد فعال لتحسين الكفاءة والتنظيم
المختبر الآلي بمستشفى الملك فهد التخصصي ينقل 8000 عينة خلال ساعة
واس
واس

حقق المختبر الآلي بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام نقلة في مجال جودة وسرعة الخدمة، حيث يتم نقل أكثر 8000 عينة آلياً بين أجهزة فصل العينات، وإجراء الفحوصات لأكثر من 5000 عينة خلال ساعة.

ويوظف النظام الآلي للمختبر الذكاء الاصطناعي والتقنية الحديثة ودمج تخصصات متعددة في مسار واحد فعال لتحسين الكفاءة والتنظيم والجودة والسلامة للاختبارات المعملية.

ويوظف النظام الآلي مراجعة تاريخ المريض بملف إلكتروني، مما يساعد في تقليص المدة اللازمة لمراجعة وإصدار النتيجة من قبل أخصائي المختبر.

ويشمل المختبر الآلي أنظمة إدارة المخزون وإدارة الجودة ونظام قياس كفاءة الأداء للمختبر، مما يسهم بشكل فعّال بمراقبة جودة الأداء وترشيد استهلاك المحاليل وتحسين عمليات التشغيل والإدارة المالية للمختبر، إضافة إلى استخدام أرشفة إلكترونية تتيح الوصول للمستندات بشكل سريع وبمساحات تخزين قليلة.

مستشفى الملك فهد التخصصي
الدمام
المختبر الآلي

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