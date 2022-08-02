المختبر الآلي بمستشفى الملك فهد التخصصي ينقل 8000 عينة خلال ساعة

حقق المختبر الآلي بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام نقلة في مجال جودة وسرعة الخدمة، حيث يتم نقل أكثر 8000 عينة آلياً بين أجهزة فصل العينات، وإجراء الفحوصات لأكثر من 5000 عينة خلال ساعة.