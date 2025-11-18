"هيئة العقار": الخميس القادم تنتهي مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ (21) حيًا في منطقة القصيم

وبينت "الهيئة" أنّ التسجيل العيني للعقار سينتهي في الأحياء التالية بمحافظة بريدة: (جزء من حي البدور، جزء من حي الدعيسة، جزء من حي ضراس الجنوبية، جزء من حي العقيق، جزء من حي الجديدات، جزء من حي الليوان، جزء من حي البصر، جزء من حي الغماس، جزء من حي غرناطة، جزء من حي المليداء، جزء من حي خب روضان، جزء من حي السعادة، حي المنسي)، فيما سينتهي التسجيل في مركز قصر بن عقيل في الأحياء التالية: (جزء من حي البستان، جزء من حي غرناطة، جزء من حي الريان، جزء من حي النرجس)، كما ينتهي التسجيل بمحافظة رياض الخبراء في الأحياء التالية: (حي المهندسين، حي المصيف، حي الصناعية)، إضافة إلى (حي الدرة) بمحافظة عنيزة.