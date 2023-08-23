"البديوي": دول مجلس التعاون تسعى دائماً للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار العالمي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي الأهمية الإستراتيجية للعلاقات الخليجية - الأمريكية، التي تعزز التشاور والتنسيق والتعاون بين الجانبين في المجالات كافة.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي -أمس- مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شبه الجزيرة العربية دانيال بنيام، حيث جرى خلال الاتصال التأكيد من الجانبين على أهمية الشراكات الإستراتيجية المتنامية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة، ودورها في تعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط.
وأكد "البديوي" أن دول المجلس تسعى دائماً إلى الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار العالمي من خلال الشراكات الإستراتيجية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.