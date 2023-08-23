"البديوي": دول مجلس التعاون تسعى دائماً للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار العالمي

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي -أمس- مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شبه الجزيرة العربية دانيال بنيام، حيث جرى خلال الاتصال التأكيد من الجانبين على أهمية الشراكات الإستراتيجية المتنامية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة، ودورها في تعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط.