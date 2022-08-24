أخطرها إنشاء مواقع إرهابية.. الأمن العام يكشف 8 حالات لـ "جرائم المعلوماتية"

وأوضح حساب الأمن العام على تويتر، أن الجرائم المعلوماتية تتمثل في: المساس بالحياة الخاصة، وانتحال صفة غير صحيحة، وإنشاء موقع لمنظمات إرهابية، والاحتيال المالي، والابتزاز، والتشهير بالآخرين، والوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية، والدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني.