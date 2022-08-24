أخطرها إنشاء مواقع إرهابية.. الأمن العام يكشف 8 حالات لـ "جرائم المعلوماتية"

حذّر الأمن العام المواطنين من الوقوع في الجرائم المعلوماتية؛ داعياً إلى الإبلاغ عن مرتكبيها.
وأوضح حساب الأمن العام على تويتر، أن الجرائم المعلوماتية تتمثل في: المساس بالحياة الخاصة، وانتحال صفة غير صحيحة، وإنشاء موقع لمنظمات إرهابية، والاحتيال المالي، والابتزاز، والتشهير بالآخرين، والوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية، والدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني.
ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية عن طريق مراجعة أقرب مركز شرطة، أو عبر تطبيق كلمنا أمن، أو الاتصال على الرقم 911 في منطقتَي مكة المكرّمة والرياض، أو الاتصال على 999 في بقية مناطق المملكة.