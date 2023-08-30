رئيس جامعة طيبة: حفل "مستعد" يتزامن مع لقاءات الكليات لطلابها في أولى خطواتهم الجامعية

وأردف: حفل "مستعد" يأتي تزامناً مع اللقاءات التعريفية التي أقامتها كليات الجامعة لطلبتها لتكون نبراساً لهم في أولى خطواتهم في الحياة الجامعية والجامعة وهي تحتفي بهم لانضمامهم لمن سبقوهم في مقاعد الدراسة؛ لينهلوا من مختلف العلوم والمعارف؛ ليكونوا سواعد نهضة وبناء للوطن العظيم وبإشراف كوادر أكاديمية متميزة وخدمات طلابية وأنشطة لاصفية تسهم في تنمية تحصيلهم الدراسي، كما ستعمل عمادة شؤون الطلاب من خلال الأندية الطلابية والأنشطة الثقافية والترفيهية والمسابقات الرياضية؛ لتنمية ميولهم ودعم مواهبهم وتعزيز اهتمامهم وتطويرها.