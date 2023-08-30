رئيس جامعة طيبة: حفل "مستعد" يتزامن مع لقاءات الكليات لطلابها في أولى خطواتهم الجامعية

احتفت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، اليوم، تحت شعار "مستعد" بأكثر من 13 ألف طالب وطالبة من المستجدين الذين تم قبولهم للدراسة في برامج الجامعة للعام 1445هـ.
ورحّب رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني في كلمته بهذه المناسبة بالطلبة المستجدين، بقوله: "بمشاعر الفرح والسرور نرحب بكم في جامعتكم جامعة طيبة مع بداية عام جديد نسأل الله الكريم أن يجعله عام خير وبركة".
وأضاف "السراني": تنطلق جامعة طيبة من خطتها الاستراتيجية المنبثقة من رؤية الجامعة ورسالتها السامية في بناء مجتمع يعزز التنمية المستدامة واقتصاديات المعرفة من خلال تعليم متميز وبحوث نوعية وشراكة مجتمعية في بيئة محفزة للتعليم والإبداع؛ مما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية بلادنا الطموحة في ظل القيادة الرشيدة لمولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والتوجيهات الملهمة من لدن سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".
وأردف: حفل "مستعد" يأتي تزامناً مع اللقاءات التعريفية التي أقامتها كليات الجامعة لطلبتها لتكون نبراساً لهم في أولى خطواتهم في الحياة الجامعية والجامعة وهي تحتفي بهم لانضمامهم لمن سبقوهم في مقاعد الدراسة؛ لينهلوا من مختلف العلوم والمعارف؛ ليكونوا سواعد نهضة وبناء للوطن العظيم وبإشراف كوادر أكاديمية متميزة وخدمات طلابية وأنشطة لاصفية تسهم في تنمية تحصيلهم الدراسي، كما ستعمل عمادة شؤون الطلاب من خلال الأندية الطلابية والأنشطة الثقافية والترفيهية والمسابقات الرياضية؛ لتنمية ميولهم ودعم مواهبهم وتعزيز اهتمامهم وتطويرها.
وأكد رئيس الجامعة الاهتمام بكل التفاصيل التي تسهم في بداية موفقة لجميع المستجدين وتساعد في تعريفهم بالبيئة التعليمة في الجامعة، حيث أعدّت وكالة الجامعة للشؤون التعلمية حقيبة تعريفية إلكترونية تتضمن الأدلة الاسترشادية والتعريفية والخدمات الطلابية والإرشاد الجامعي.
وعبّر عن شكره لوكالة الجامعة للشؤون التعليمة وكليات الجامعة وعمادة شؤون الطلاب والقبول والتسجيل ولجميع القطاعات التي أسهمت في بناء وتهيئة بيئة تعليمية جذابة لأبنائنا وبناتنا صناع المستقبل وسواعد الوطن المعطاء وفخر الجامعة في جميع المجالات، وخلال الحفل دشن رئيس الجامعة السجل المهاري الذي تنفذه عمادة شؤون الطلاب، ويهدف لتوثيق المهارات التي يكتسبها الطلبة خلال فترة دراستهم الجامعية؛ حيث تصدر له وثيقة رسمية بكل تلك المهارات.
وتسعى الجامعة من خلال السجل المهاري لتنمية شخصية الطالب من كل الجوانب النفسية والمعرفية والاجتماعية لتحقيق التوافق الاجتماعي والمهني في المستقبل وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن وتحقيق التوجهات الاستراتيجية للجامعة، وتركز المهارات الرئيسية التي سيتم تقديمها على مهارات التعلم والتي تشمل التفكير الناقد والإبداع والاتصال والتشارك والمهارات الرقمية الي تعمل على الإلمام بالمعلومات والمهارات الإعلامية والمعرفة التكنولوجية ومهارات الحياة، والتي تشمل القيادة والمهارات الاجتماعية والإنتاجية والمرونة والمبادرة.
وكان حفل "مستعد" قد بدأ بتدشين المعرض المصاحب في قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة والعديد من الفقرات الترحيبية والتعريفية.
وكرّم رئيس الجامعة الأندية الطلابية المتميزة، كما التقط والطلبة المستجدين والكادر التعليمي والإداري الصور التذكارية في ختام المناسبة.