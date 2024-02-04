"فنون العمارة": سنعمل على تحقيق المشاريع المتميزة في "ديزايناثون" لتعزيز الإبداع والابتكار

وقالت السليمان؛ لـ"سبق"، على هامش الحفل الختامي لإعلان الفائزين في الهاكاثون التصميمي ديزايناثون 2024، أمس السبت، إنه تنافس أكثر من 124 فريقاً في ثلاثة مسارات رئيسة، وهي: رفاهية العيش، التحوّل الحضري، التصميم بإحسان. وكانوا متميزين وتمّ تكريم الفِرق الفائزة بالمراكز الثلاثة في كل مسار، بمجموع جوائز أكثر من نصف مليون ريال.