"فنون العمارة": سنعمل على تحقيق المشاريع المتميزة في "ديزايناثون" لتعزيز الإبداع والابتكار

أكّدت الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم، الدكتورة سمية بن سليمان السليمان؛ العمل مع الفائزين في تحدّي الهاكاثون التصميمي "ديزايناثون" بنسخته الثانية، على تحقيق مشاريعهم المتميزة.
وقالت السليمان؛ لـ"سبق"، على هامش الحفل الختامي لإعلان الفائزين في الهاكاثون التصميمي ديزايناثون 2024، أمس السبت، إنه تنافس أكثر من 124 فريقاً في ثلاثة مسارات رئيسة، وهي: رفاهية العيش، التحوّل الحضري، التصميم بإحسان. وكانوا متميزين وتمّ تكريم الفِرق الفائزة بالمراكز الثلاثة في كل مسار، بمجموع جوائز أكثر من نصف مليون ريال.
وأضافت السليمان: دورنا الآن في الهيئة أن نعمل مع الفائزين في تحقيق هذه المشاري، مشيرة الي أن هناك مشاريع متميزة وحلولاً رائعة متنوعة لها علاقة بحلول المشكلات؛ كالحفر وهدر الطعام ودعم المتقاعدين ليكونوا فاعلين في مجتمعهم، ودورنا من خلال مبادرتَي التحوّل الحضري، والتصميم بإحسان البدء بتفعيلها مع الموهوبين الذين اكتشفناهم من خلال هذه المسابقة.
واختتمت هيئة فنون العمارة والتصميم تحدّي ديزايناثون بنسخته الثانية في العاصمة الرياض، الذي استمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 500 مبتكر ومبتكرة للتوعية بأهمية دور منهجيتي التصميم التشاركي والتفكير التصميمي في إيجاد حلول مبتكرة في شتى مناحي الحياة، عبر إشراك جميع الأطراف المعنية بشكل فعّال في عملية التصميم لإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وتعزيز الإبداع والابتكار في مجال التصميم.
وتم الإعلان عن الفِرق الفائزة بالمراكز الثلاثة في كل مسار، حيث حصل الفريق الأول على جائزة بقيمة 100 ألف ريال، والثاني 50 ألف ريال، وأما الفريق الفائز بالمركز الثالث فحصل على 25 ألف ريال، بمجموع جوائز قيمتها أكثر من 525 ألف ريال.
وبلغ عدد المتقدمين 2100 متقدم، تم اختيار 500 متسابق ممّن لديهم اهتمام من مختلف المجالات المهنية ليتنافسوا ضمن أكثر من 100 فريق رفقة 36 مرشداً و12 محكماً موزعين على ثلاثة مسارات رئيسة، وهي: رفاهية العيش، التحوّل الحضري، التصميم بإحسان.
وشكّل المشاركون خلال أيام التحدي فرقاً تعاونية لمواجهة التحديات أثناء الهاكاثون لمساعدتهم على التشارك، والتعاون في إيجاد حلول مبتكرة تحقّق عالماً أفضل وأكثر استدامة باتباعهم منهجية التفكير التصميمي وإشراك المجتمع من خلال التصميم التشاركي.
وقُدمت ورش عمل مثرية مع نخبة من الخبراء المختصين في مسارات التحدّي لجميع المشتركين، التي تعمل على تعميق الفهم، وتوسيع المدارك حول مسارات التحدي، والتحديات العالمية المرتبطة بها، والحلول الممكنة.
ويعد الهاكاثون التصميمي ديزايناثون نقطة التحول التي تطلقها هيئة فنون العمارة والتصميم لتمكن كل مَن لديه اهتمام بإيجاد الحلول الإبداعية، التي تقود لحياة أكثر جودة، وعالم أكثر استدامة، من خلال التوعية بأهمية دور التصميم التشاركي والتفكير التصميمي في مواجهة التحديات المختلفة، وتعزيز دور الشراكات المجتمعية في إيجاد حلول تصميمية تحفّز المجتمع نحو مزيدٍ من الإبداع والابتكار في مجال التصميم.