تزخر بمقومات عديدة وضخمة.. ما أهداف ومهام المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية؟

وسيعتمد المكتب الاستراتيجي من ناحية الوسائل على التوظيف الأمثل لمقومات وإمكانات المنطقة؛ ومنها: الموقع الاستراتيجي الحدودي، ومساحة المنطقة البالغة 133 كيلومترًا مربعًا من مساحة المملكة، وعدد سكانها الذي يقدرون بـ 400 ألف نسمة، والمراعي الطبيعية التي تحتضنها، وأوديتها وسهولها وتلالها، و15 ألف كيلومتر مربع من المحميات الطبيعية، والمواقع الأثرية التي تنتمي لمراحل تاريخية مختلفة، ومخزونها الهائل من الفوسفات، الذي يعادل 7 في المائة من مخزون الفوسفات العالمي، ومخزون الغاز الطبيعي، وهو من أكبر الاحتياطيات العالمية، فالمكتب سينهض في تنمية المنطقة من خلال استثمار ما تزخر به من مقومات عديدة وضخمة، ولا يُتوقع له سوى النجاح مثله مثل غيره من مكاتب المناطق الأخرى.