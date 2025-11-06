مركز العمليات الأمنية يتلقى أكثر من 88 ألف مكالمة خلال يوم واحد

وأوضح المركز في إحصائيته اليومية أن منطقة الرياض تصدرت بعدد 39,231 مكالمة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 25,645 مكالمة، ثم المنطقة الشرقية بـ 17,069 مكالمة، فيما سجّلت منطقة المدينة المنورة 6,901 مكالمة خلال اليوم نفسه.