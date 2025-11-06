مركز العمليات الأمنية يتلقى أكثر من 88 ألف مكالمة خلال يوم واحد

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) أنه تلقى يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025م نحو 88,846 مكالمة من مختلف مناطق المملكة، بمعدل 62 اتصالًا في الدقيقة.
وأوضح المركز في إحصائيته اليومية أن منطقة الرياض تصدرت بعدد 39,231 مكالمة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 25,645 مكالمة، ثم المنطقة الشرقية بـ 17,069 مكالمة، فيما سجّلت منطقة المدينة المنورة 6,901 مكالمة خلال اليوم نفسه.
وأكد المركز أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المُبلّغ، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يعكس كفاءة منظومة الاستجابة الأمنية الموحدة وسرعة التعامل مع مختلف البلاغات ضمن جهود وزارة الداخلية في تعزيز جودة الحياة وتحقيق الأمن المجتمعي.