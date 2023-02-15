عملية جراحية استغرقت 4 ساعات.. "ولادة الدمام" تُنقذ "أربعينية" حملت بطفلها خارج الرحم 9 أشهر

وأكدت إدارة المستشفى أن سيدة سعودية في العِقد الرابع من عمرها حضرت إلى طوارئ المستشفى وهي تعاني من آلام شديدة في البطن، وبيّنت الفحوصات الأولية بأشعة الموجات فوق الصوتية للسيدة أنها حامل في شهرها التاسع، ولكن حملها "خارج الرحم"، رغم الحجم الطبيعي للجنين، وعدم وجود نقص في "السائل الأمينوسي"، وهو ما شكّل خطورة على حياة السيدة وجنينها، ليتم تنويمها في قسم الحوامل عالية الخطورة، في حالة نادرة الحدوث، وغالبًا لا يستمر الحمل حتى الشهر التاسع.