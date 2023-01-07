"منتدى الحوار الاجتماعي الـ12" يناقش تحديات سوق العمل.. الفرص والصعوبات

برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تعتزم الوزارة بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تنظيم منتدى الحوار الاجتماعي الثاني عشر، بحضور الأمين العام للمركز وعدد من المسؤولين، وبمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال) ومنظمة العمل الدولية، يوم الاثنين 16 جمادى الآخرة 1444هـ، الموافق 9 يناير 2023م، بمقر المركز بالرياض.
ويهدف اللقاء إلى مناقشة أهم التحديات المطروحة خلال الورش التي عُقدت في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بين أطراف العمل الثلاثة، ممثلي الحكومة، وممثلي أصحاب العمل، وممثلي العمال، وأبرز التحديات التي تواجه سوق العمل السعودي، والمبادرات التي تسهم في معالجتها، كما يهدف إلى مناقشة التحديات التي يواجها القطاع الخاص في توطين المهن والحِرَف، وقرارات التوطين بين العرض والطلب.
ويستعرض اللقاء خلال الجلسات التي تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر، عددًا من المحاور؛ أبرزها برامج التدريب والتأهيل وأثرها في تنمية مهارات الكوادر الوطنية، ويستعرض المحور الثاني نماذج الأعمال ودورها في تطوير بيئة العمل، وتطور نماذج الأعمال على بيئة العمل (رفع الإنتاجية- استقطاب الكوادر الوطنية)؛ فيما يستعرض المحورُ الثالثُ حمايةَ الأجور وتوثيق العقود.