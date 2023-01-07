"منتدى الحوار الاجتماعي الـ12" يناقش تحديات سوق العمل.. الفرص والصعوبات

ويهدف اللقاء إلى مناقشة أهم التحديات المطروحة خلال الورش التي عُقدت في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بين أطراف العمل الثلاثة، ممثلي الحكومة، وممثلي أصحاب العمل، وممثلي العمال، وأبرز التحديات التي تواجه سوق العمل السعودي، والمبادرات التي تسهم في معالجتها، كما يهدف إلى مناقشة التحديات التي يواجها القطاع الخاص في توطين المهن والحِرَف، وقرارات التوطين بين العرض والطلب.