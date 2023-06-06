"السديس" يطلق برنامج صنّاع المبادرات وجائزة أفضل مبادرة لحج هذا العام

وأكد أن رئاسة الحرمين حريصة على إطلاق هذه المبادرتين خلال موسم الحج الحالي، مواكبة للتطور الهائل الذي تشهده منظومة الرئاسة التشغيلية وجاهزيتها الكاملة لاستقبال الأعداد المليونية لضيوف الرحمن وتدشين أكثر من ٢٠٠ مبادرة نوعية وفق الخطة التشغيلية لموسم الحج الحالي، حيث يعد برنامج صنّاع المبادرات في خدمة قاصدي الحرمين لحج هذا العام جائزة أفضل مبادرة وصناع المبادرات في التنافسية الإبداعية هي باكورة المبادرات التي تتوالى قريبًا.