بمشاركة 75 مستفيدًا.. "منشآت" تنظم برنامج تطوير الكوادر الوطنية لدخول قطاع المقاولات

نظّمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أمس بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين، أول ورشة عمل ضمن برنامج "تطوير الكوادر الوطنية للدخول في قطاع المقاولات" بمشاركة 75 مستفيدًا، بحضور نائب المحافظ في الهيئة للتخطيط والتطوير المهندس سليمان الطريف رئيس تطوير القطاع بالهيئة السعودية للمقاولين طه الصافي، وعددٍ من الخبراء في هذا المجال، وذلك في مركز دعم المنشآت بالرياض.
ويُعنى البرنامج بتأهيل رواد الأعمال لتمكينهم من دخول قطاع المقاولات الواعد، وربطهم بالشركات الكبرى وفق أفضل الممارسات عالميًا، كما يمر البرنامج بعددٍ من المراحل تُستهل باستكمال البرنامج التدريبي في أكاديمية منشآت، ثم حضور ورش العمل في مركز دعم المنشآت بمشاركة أبرز الخبراء والمختصين بقطاع المقاولات، ثم استكمال الدورات المقدمة من الهيئة السعودية للمقاولين في مجالات الصحة والسلامة المهنية وإدارة المشاريع، وختامًا ربطهم بأكبر الشركات المتخصصة في القطاع للاستفادة من الخبرات والمهارات المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويتضمن البرنامج التدريبي عددًا من مسارات تسهم في دعم رواد الأعمال لنمو مشاريعهم الريادية، من بينها دراسة الجدوى، وخطوات تأسيس العمل التجاري، وعوامل نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إدارة المخاطر والعمليات، وتطوير المنتجات والخدمات وإعداد العروض للمنافسات والمناقصات، وغيرها من الموضوعات الداعمة للمشاركين.