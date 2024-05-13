بمشاركة 75 مستفيدًا.. "منشآت" تنظم برنامج تطوير الكوادر الوطنية لدخول قطاع المقاولات

ويُعنى البرنامج بتأهيل رواد الأعمال لتمكينهم من دخول قطاع المقاولات الواعد، وربطهم بالشركات الكبرى وفق أفضل الممارسات عالميًا، كما يمر البرنامج بعددٍ من المراحل تُستهل باستكمال البرنامج التدريبي في أكاديمية منشآت، ثم حضور ورش العمل في مركز دعم المنشآت بمشاركة أبرز الخبراء والمختصين بقطاع المقاولات، ثم استكمال الدورات المقدمة من الهيئة السعودية للمقاولين في مجالات الصحة والسلامة المهنية وإدارة المشاريع، وختامًا ربطهم بأكبر الشركات المتخصصة في القطاع للاستفادة من الخبرات والمهارات المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.