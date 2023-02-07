"سي إن إن" تبث تقريرًا عن شلال "السليمية" بمنطقة المدينة المنورة

نشرت شبكة CNN الأمريكية تقريرًا مصورًا عن شلال "السليمية" بالمدينة المنورة بعد هطول الأمطار على المدينة.
ووصفت الشبكة الأمريكية مناظر الشلال بالمناظر الساحرة، وقد التقت CNN المصوّر السعودي رائد العوفي، والذي قام بتصوير شلال السليمية بطائرة "درون"، وقد وثق العوفي شلال السليمية بعد هطول الأمطار التي شهدتها منطقة المدينة المنورة.
وأكّد المصور في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كان المشهد مهيبًا وجميلًا في الوقت ذاته".
وفي الفيديو الموثّق عبر طائرة "درون" يسهل على المرء ملاحظة قوّة اندفاع مياه الشلال وسط التضاريس الصخريّة التي تُحيط به.