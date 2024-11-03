تتويج كودي رودز بلقب "كراون جول 2024" للرجال وليف مورغان بلقب السيدات

أعقب ذلك صراع قوي على لقب فرق السيدات في WWE، حيث أثبتت بيانكا بيلير وجايد كارجيل جدارتهما في الدفاع عن لقبهما أمام تحديات قوية من فرق منافسة شملت "داميج كنترول" و"ذا ميتا-فور"، إلى جانب تشيلسي جرين وبيبر نيفين، أما سيث "فريكن" رولينز، فقد قدم عرضًا استثنائيًّا هزم فيه "بيج" برونسون ريد.