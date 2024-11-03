تتويج كودي رودز بلقب "كراون جول 2024" للرجال وليف مورغان بلقب السيدات

توج الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط، المصارع كودي رودز بلقب كراون جول 2024 للرجال؛ فيما توجت "ليف مورغان" باللقب نفسه للسيدات، ليحصل الاثنين على الحزام الجديد الذي يُمنح للمرة الأولى والمصنوع من 50 قيراطًا من الألماس، ليتم بذلك تحديد أول بطل في تاريخ "كراون جول"؛ وذلك في الليلة الاستثنائية التي احتضنها مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد سيتي بالرياض ضمن عرض "كراون جول 2024" في فعاليات WWE في "موسم الرياض".
وفي بداية المواجهات، افتتح العرض بمواجهة نارية نجح فيه فريق "ذا بلودلاين" بقيادة سولو سيكوا وجاكوب فاتو وتاما تونغا -بمرافقة من تونغا لوا- في تحقيق انتصار تاريخي بدعم كبير من الجمهور العريض الذي اكتظت فيه جنبات الأرينا، على فريق رومان رينز و"ذا أوسوس" (جاي وجيمي أوسو) في معركة سداسية حماسية.
أعقب ذلك صراع قوي على لقب فرق السيدات في WWE، حيث أثبتت بيانكا بيلير وجايد كارجيل جدارتهما في الدفاع عن لقبهما أمام تحديات قوية من فرق منافسة شملت "داميج كنترول" و"ذا ميتا-فور"، إلى جانب تشيلسي جرين وبيبر نيفين، أما سيث "فريكن" رولينز، فقد قدم عرضًا استثنائيًّا هزم فيه "بيج" برونسون ريد.
وفي مواجهة نسائية، انتزعت ليف مورغان، بطلة العالم للسيدات في RAW، لقب "بطلة كراون جول للسيدات" بعد انتصارها على نيا جاكس، بطلة السيدات في "سماكداون"، في مواجهة شرسة انتهت لصالحها.
ولم تخلُ الأمسية من المفاجآت، حيث جاءت مباراة راندي أورتن ضد كيفن أوينز لتتوقف بدون نتيجة بسبب تدخلات لم تكن متوقعة؛ مما أضاف مزيدًا من الإثارة على مجريات العرض.
وفي مباراة ثلاثية على لقب الولايات المتحدة، تمكن "إل إيه نايت" من الحفاظ على لقبه بعد تفوقه على أندريد وكارميلو هايز في مواجهة نارية.
واختتمت الليلة بمباراة كبرى تألق فيها كودي رودز، بطل WWE بلا منازع، بعد أن هزم غريمه القوي غونثر، بطل العالم للوزن الثقيل، ليخرج متوجًا بلقب "بطل كراون جول" وسط هتافات مدوية من الجمهور.