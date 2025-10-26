حراك فعّال في مجلس الأعمال السعودي الصيني لتعزيز التعاون القانوني والمهني بين البلدين

شهد مجلس الأعمال السعودي الصيني حراكًا فعّالًا على مختلف الأصعدة، تمثل في عقد اجتماع موسّع بمقر اتحاد الغرف التجارية بالرياض، جمع اللجنة القانونية بالمجلس برئاسة فيصل فهد العثيم، وبحضور أعضاء اللجنة، وبمشاركة الدكتور حامد ميرة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، إلى جانب وفد صيني رفيع المستوى برئاسة السيد شاو وانتشوان رئيس رقابة المحامين في شانغهاي، والسيد تشو لينهاني المشرف العام على رقابة المحامين في شانغهاي، وعدد من ممثلي شركات المحاماة الصينية.