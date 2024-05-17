العنف يتصاعد قرب مدينة الفاشر السودانية.. والأمم المتحدة تحذر

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر ترك، اليوم الجمعة، من تصاعد العنف في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، مشيرًا إلى كارثة إنسانية محتملة الحدوث.
وقال فولكر تورك إنه يشعر "بالفزع" من تصاعد العنف قرب مدينة الفاشر السودانية.
وذكر أنه أجرى مناقشات هذا الأسبوع مع قائدين من طرفي الصراع، محذرًا من كارثة إنسانية إذا تمت مهاجمة المدينة.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، حذر "تورك" القائدين من أن القتال في الفاشر سيكون له "أثر كارثي على المدنيين"، وسيؤدي إلى تفاقم الوضع.
وفي ظل اشتداد القتال، تتدهور الأوضاع الإنسانية في المدينة، التي تأوي أكثر من مليون ونصف من السكان والنازحين، وسط مخاوف من نقص حاد في الغذاء والخدمات الصحية.
ويتبادل الطرفان مسؤولية الأزمة الطاحنة التي تواجهها المدينة.
ويتهم الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه الدعم السريع بقطع جميع خطوط وطرق الإمداد عن الفاشر والتسبب في الشح الكبير في المياه والغذاء والدواء والوقود في المدينة، لكن قوات الدعم السريع وصفت تلك الاتهامات بالمضللة، وأكدت حرصها على حماية المدنيين.