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قاتلة لكل أنواع الغطاء النباتي.. إزالة أشجار البرسوبس وفتح الطرق في غابة وادي الليث
عبر مكتب وزارة البيئة.. وسط جهود مستمرة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى
قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث، بفتح الطرق وإزالة أشجار البرسوبس في غابة وادي الليث، وما زالت الجهود مستمرة في هذا الصدد، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.
ويعد البرسوبس منافساً قاتلاً لكل أنواع الغطاء النباتي نظراً لسرعة نموه وانتشاره وقدرته الكبيرة على الاستئثار بالمياه في التربة بصورة تفوق معظم أنواع النباتات الأخرى.
يُشار إلى أن جذور شجرة "البرسوبس" عميقة جداً وتمتد حتى 60 متراً، مما يؤدي إلى جفاف الآبار في المناطق الموجودة فيها، كما أن ثمارها تصيب الماشية بالهزال ثم النفوق، وهي لا تفيد الحيوانات وقد تأكلها الإبل من شدة الجوع لكنها غير مغذية.