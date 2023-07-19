قاتلة لكل أنواع الغطاء النباتي.. إزالة أشجار البرسوبس وفتح الطرق في غابة وادي الليث

يُشار إلى أن جذور شجرة "البرسوبس" عميقة جداً وتمتد حتى 60 متراً، مما يؤدي إلى جفاف الآبار في المناطق الموجودة فيها، كما أن ثمارها تصيب الماشية بالهزال ثم النفوق، وهي لا تفيد الحيوانات وقد تأكلها الإبل من شدة الجوع لكنها غير مغذية.