"القحطاني": السياحة في عسير صناعة ومستقبل وحوافز وتسهيلات

وأردف: انسجامًا وتناغمًا مع التطور، فإن اللافت في صناعة السياحة أنها لم تعد ترفًا بقدر ما هي صناعة ومستقبل واعد بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله-. وتعمل اللجنة السياحية في غرفة أبها بشكل دائم ومستمر على تحقيق الكثير من الأهداف والتطلعات، وفي مقدمتها حل المشكلات وتذليل العوائق التي تواجه نمو القطاع، بالتعاون مع الكثير من الجهات، سواء حكومية أو خاصة، ودعم كل ما من شأنه تطوير وتنمية القطاع السياحي، وتفعيل ما توصلت إليه مختلف الدراسات والأبحاث السياحية، بما يحقق الأهداف منها، ورفع مستوى الوعي بأهمية السياحة، سواء من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى توظيف البحث العلمي والتطور التقني.