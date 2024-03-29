"السديس" يستقبل "السند" ويبحثان التعاون لتعضيد البيئة الإيمانية بالمسجد الحرام

من جهته، عبر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن شكره وتقديره لرئاسة الشؤون الدينية، ممثلة في رئيسها الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وحرصه الدائم على التعاون والتناغم مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بما يحقق تعزيز قيم التسامح والاعتدال، ورسالة الحرمين الشريفين الدينية، وتطلعات ولاة الأمر متمنيًا للرئاسة التوفيق والسداد .