"حساب المواطن": 4 أيام تتبقّى على إيداع الدفعة الـ79 من البرنامج

قال برنامج "حساب المواطن"، اليوم: إنه يتبقّى أربعة أيام على إيداع الدفعة الـ79 من البرنامج الخاصة بشهر يونيو من عام 2024.
وكان برنامج "حساب المواطن" قد أعلن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 79 "شهر يونيو 2024".
وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط .
وكان "حساب المواطن" قد أودع هذا الشهر "3.4" مليار ريال مخصص دعم شهر مايو الماضي للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والسبعين، "10.8" ملايين مستفيد وتابع.
وبلغ إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته "202" مليار ريال؛ منها "2.6" مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.