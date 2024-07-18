6 مناطق تشهد تدفقًا رطوبيًا مداريًا واسعًا مع أمطار رعدية غزيرة أواخر يوليو

وتستمر الاحتمالية العالية لتأثر مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بهذه الاضطرابات الجوية، وهو ما قد يجعلها عرضة لهطولات مطرية خلال الأيام القادمة، حيث إنها قد تمتد بعض هذه السحب نحو مدينة جدة لتؤثر عليها إما علي شكل رياح هابطة مثيرة للغبار، أو على شكل زخات رعدية متفرقة من الأمطار.