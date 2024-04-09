أمير جازان ونائبه يرفعان التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر

رفع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ودعا الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وأن يديمه عزاً للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ بلادنا ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة - يحفظها الله-.
كما قدم أمير منطقة جازان التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله تعالى، أن يُعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه الكريم بموفور الصحة والعافية، وأن يُديم على بلادنا الغالية الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين.
كما رفع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وسأل الله العلي القدير أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وأن يديمه عزًا للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ بلادنا ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة.
كما رفع سموه التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.