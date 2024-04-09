أمير جازان ونائبه يرفعان التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر

كما قدم أمير منطقة جازان التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله تعالى، أن يُعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه الكريم بموفور الصحة والعافية، وأن يُديم على بلادنا الغالية الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين.