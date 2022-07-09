أمين الرياض يهنئ القيادة والشعب السعودي بعيد الأضحى

وأشار إلى أن عيد الأضحى يطل على المملكة وهي ترفل بالأمن والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة، وتسير بخطوات متسارعة نحو الريادة الدولية في شتى المجالات، مسترشدة بما تضمنته رؤية المملكة الطموحة من برامج ومبادرات نوعية.