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أمين الرياض يهنئ القيادة والشعب السعودي بعيد الأضحى
أكد أنه يطلّ على المملكة وهي ترفل بالأمن والرخاء والازدهار
رفع أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، التهنئة للقيادة الرشيدة وإلى أفراد الشعب السعودي الكريم كافة؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأشار إلى أن عيد الأضحى يطل على المملكة وهي ترفل بالأمن والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة، وتسير بخطوات متسارعة نحو الريادة الدولية في شتى المجالات، مسترشدة بما تضمنته رؤية المملكة الطموحة من برامج ومبادرات نوعية.
وسأل الله العلي القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ للبلاد أمنها واستقرارها.