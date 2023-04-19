الزعاق: بعد سبع سنوات سنصوم رمضانين في سنة ميلادية واحدة

وقال "الزعاق": عام 1451هـ، يبدأ رمضان في 5 يناير 2030م، وفي عام 1452هــ يبدأ رمضان في 26 ديسمبر 2030، بمعنى أن تلك السنة الميلادية سنصوم فيها 36 يوماً، 30 يوماً تابعة لـ1451هـ، وستة أيام في 1452هـ، لافتاً إلى أن تلك السنة تسمى "السنة الكريمة".