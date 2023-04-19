قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق: بعد سبع سنوات سنصوم رمضانين في سنة ميلادية واحدة.
وأضاف: صمنا في هذه السنة بآخر الربيع، وبعد ثلاث سنوات سنصوم في آخر الشتاء وبعد ست سنوات سنصوم في عز الشتاء، وبعد سبع سنوات سنصوم رمضانين في سنة واحدة عام 2030م.
وتابع "الزعاق": سنة 2030م، تحتضن بين دفتيها عامي 1451هـ، 1452هـ. وإن رمضان يطوف على الفصول الأربعة كل 33 سنة تقريباً؛ لأن السنة الهجرية أنقص من الميلادية بـ11 يوماً تقريباً.
وتابع: صيام رمضانين في سنة واحدة يحدث في الأعوام الميلادية دون الهجرية ويتكرر كل 33 سنة، فقد حدث في عامي 1965م، و1997م، وسيحدث في عام 2030م، ويتكرر حدوثه في عام 2063م.
وقال "الزعاق": عام 1451هـ، يبدأ رمضان في 5 يناير 2030م، وفي عام 1452هــ يبدأ رمضان في 26 ديسمبر 2030، بمعنى أن تلك السنة الميلادية سنصوم فيها 36 يوماً، 30 يوماً تابعة لـ1451هـ، وستة أيام في 1452هـ، لافتاً إلى أن تلك السنة تسمى "السنة الكريمة".