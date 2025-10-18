الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز يكرّم البنك العربي الوطني anb لشراكته في تدشين كتاب "سلمان"

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التراث غير الربحية، البنك العربي الوطني anb تقديرًا لشراكة البنك في رعاية تدشين كتاب "سلمان" – ضمن سلسلة كتب الملوك - الذي يوثّق مسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، ويسلّط الضوء على سيرته ورحلة معاصرته للمؤسس وملوك المملكة – رحمهم الله – ويرصد نشأته ومحطات حياته والمواقع القيادية التي تقلّدها ومساهماته الجليلة في بناء الدولة وأعماله وعطاءاته التي قدّمها على مختلف الجوانب الاجتماعية والإنسانية والثقافية والتراثية والاقتصادية ورؤيته المستقبلية.
وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك العربي الوطني الأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد خلال حفل التكريم: "إن شراكة البنك في رعاية تدشين "كتاب سلمان" بالشراكة مع مؤسسة التراث غير الربحية تعد مصدر اعتزاز للبنك وصورة من صور الوفاء لمسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وعهده الميمون الحافل بالإنجازات والثري بالعطاء خدمة لنهضة هذا الوطن وازدهار هذه الأمة".
وأشاد الرشيد بحجم ومستوى المجهود المبذول من قبل القائمين على إنجاز هذا الكتاب القيّم والذي يرصد بالكلمة والصورة مسيرة تاريخية لرمز وطني وشخصية استثنائية، كان و لا يزال لها حضورها وتأثيرها وبصمتها الراسخة في ماضي وحاضر ومستقبل وطننا، موجهاً شكره وتقديره لمؤسسة "التراث" ولفريق عمل الكتاب من المتخصصين والمهنيين على جهدهم المخلص والمهني لإخراج هذا العمل إلى حيّز الضوء.