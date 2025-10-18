الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز يكرّم البنك العربي الوطني anb لشراكته في تدشين كتاب "سلمان"

وأشاد الرشيد بحجم ومستوى المجهود المبذول من قبل القائمين على إنجاز هذا الكتاب القيّم والذي يرصد بالكلمة والصورة مسيرة تاريخية لرمز وطني وشخصية استثنائية، كان و لا يزال لها حضورها وتأثيرها وبصمتها الراسخة في ماضي وحاضر ومستقبل وطننا، موجهاً شكره وتقديره لمؤسسة "التراث" ولفريق عمل الكتاب من المتخصصين والمهنيين على جهدهم المخلص والمهني لإخراج هذا العمل إلى حيّز الضوء.