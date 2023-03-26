في ساعة رمضان الذهبية.. "برودكات" سيد الدقائق على "القناة السعودية"

يسمي صُناع الإعلام المرئي منذ وقت طويل على الساعة التي تلي موعد الإفطار في السعودية بـ"الساعة الذهبية" في وقت اجتماع العائلة بعد الانتهاء من تناول طعام الإفطار، والتحلّق حول التلفاز، يعد صيدًا ثمينًا تسعى مختلف القنوات إلى فرض سطوتها المرئية لجذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين لها.
قبل بدء رمضان بوقت ليس بقصير، يشمر صنّاع الكوميديا والدراما عن أذرعهم للتنافس على ٦٠ دقيقة ذهبية، عبر ورش كتابة للنص وصناعة مواقع تصوير والسفر إليها، إضافة إلى المونتاج والمكساج، ففرد العضلات على الشاشة، يحتاج إلى كثير من الخبرة، والقبول، والحظ في مرات كثيرة.
خلال ثلاثة أيام مضت، ومع ازدحام الشاشة بالغث والسمين، ومحاولات قنوات كثر، في كسب رضا المشاهد، بين محتوى يستهدف العائلة، وآخر يستهدف الشبان، استطاع مسلسل "برودكات" المعروض على القناة السعودية، أن يحوز رضا الكثيرين، ويتخطى منافسيه على القنوات الفضائية، ليحقق أعلى أرقام مشاهدات على التلفزيون في الساعة الذهبية.
خلطة المخرج منير الزعبي، والتي نفذها بشكل احترافي على شاشة السعودية، ومن إنتاج من هيئة الإذاعة والتلفزيون، وببطولة لعبها راشد الشمراني، بمشاركة أحمد العونان، بشير غنيم، علي الحميدي، وبيومي فؤاد، شكلت مزيجًا عربيًا فريدًا تميز بالمشاركة اللافتة لعماد الفراجين من الأردن، ليتمكن المسلسل سريعًا من تشكيل قاعدة جماهيرية واسعة في أيام رمضان الـ٣ الأولى.
ختامًا، من الجيد أن تعيد في مرحلة إعادة اكتشاف نفسك، ولكن من الممل أن تعود بالأطباع ذاتها التي كنت منذ سالف العصر عليها، في وقت استطاع فيه غيرك من التحليق في فضاء واسع وفتح أبواب أخرى.