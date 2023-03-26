في ساعة رمضان الذهبية.. "برودكات" سيد الدقائق على "القناة السعودية"

خلطة المخرج منير الزعبي، والتي نفذها بشكل احترافي على شاشة السعودية، ومن إنتاج من هيئة الإذاعة والتلفزيون، وببطولة لعبها راشد الشمراني، بمشاركة أحمد العونان، بشير غنيم، علي الحميدي، وبيومي فؤاد، شكلت مزيجًا عربيًا فريدًا تميز بالمشاركة اللافتة لعماد الفراجين من الأردن، ليتمكن المسلسل سريعًا من تشكيل قاعدة جماهيرية واسعة في أيام رمضان الـ٣ الأولى.