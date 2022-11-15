"الإبراهيم" يؤكّد التزام المملكة بدورها في تحقيق النمو الاقتصادي العالمي المستدام

وأكد أن المملكة برهنت على التزامها بالتعاون الدولي لمواجهات الأزمات العالمية، من خلال العديد من المبادرات الفاعلة لاسيما خلال رئاستها للمجموعة في قمة الرياض عام 2020، حيث حشدت في سبيل ذلك حوالي 11 تريليون دولار لحماية ودعم الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا، إضافة إلى تعليق مدفوعات ديون لأكثر من 73 دولة في العالم بقيمة 14 مليار دولار، إلى جانب الاستمرار في إطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ونموه وتضمن متانة الاقتصاد السعودي في مواجهة الأزمات العالمية، وتؤدي المملكة دورها في تحقيق التوازن للاقتصاد العالمي، وتتعاون مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول لتجاوز الأزمات الاقتصادية وتداعياتها على الأسواق العالمية، وانعكاساتها على اقتصادات الدول ورفاه شعوبها.