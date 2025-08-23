قسم الأسنان بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة تقنيات متطورة .. رعاية صحية بمعايير عالمية.. وبيئة علاجية فريدة

وقد تم تزويد القسم بأحدث الأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية، ككراسي الأسنان CENTER U 6000S التي تحتوي على جهاز الأشعة، وهي مصنعة خصيصاً للمجموعة، وكبائن Penefrina Cabinet التي تمكن الطبيب المعالج من الوصول إلى الأدوات بلمسة واحدة، مما يحد من انتقال العدوى، وهي الأولى من نوعها بالشرق الأوسط، كما تم تزويد العيادات بجهاز كاد كام CEREC - PRIMESCAN 6617570، الذي يعد من أحدث التقنيات في عمل الطبعات الضوئية والحشوات والتلبيسات في نفس الوقت، وجهاز السيريك CAD/CAM المزود بكاميرا ثلاثية الأبعاد، وجهاز أشعة ثلاثية الأبعاد D3، والذي يساعد الطاقم الطبي على إنجاز الحشوات والتلبيسات في زيارة واحدة فقط، كما يضم القسم معامل ذكية Smart lab تعزز من جودة العمل وخصوصيته، فضلاً عن أن عيادات الأطفال مصممة ومجهزة بحيث تساعد على خلق أجواء إيجابية، تسهم في تخفيف التوتر.