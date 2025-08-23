قسم الأسنان بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة تقنيات متطورة .. رعاية صحية بمعايير عالمية.. وبيئة علاجية فريدة

يتميز قسم الأسنان بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة، بأنه مجهز لتقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير العالمية، على أيدي نخبة متميزة من الكوادر الطبية الحاصلة على أعلى الشهادات العلمية، في مختلف تخصصات طب الأسنان، إضافة إلى أنه مزود بأحدث التقنيات المستخدمة في التشخيص والمعالجات الفموية، والسنية وجراحة الوجه والفكين سواء للأطفال أو الكبار.
وقد تم تزويد القسم بأحدث الأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية، ككراسي الأسنان CENTER U 6000S التي تحتوي على جهاز الأشعة، وهي مصنعة خصيصاً للمجموعة، وكبائن Penefrina Cabinet التي تمكن الطبيب المعالج من الوصول إلى الأدوات بلمسة واحدة، مما يحد من انتقال العدوى، وهي الأولى من نوعها بالشرق الأوسط، كما تم تزويد العيادات بجهاز كاد كام CEREC - PRIMESCAN 6617570، الذي يعد من أحدث التقنيات في عمل الطبعات الضوئية والحشوات والتلبيسات في نفس الوقت، وجهاز السيريك CAD/CAM المزود بكاميرا ثلاثية الأبعاد، وجهاز أشعة ثلاثية الأبعاد D3، والذي يساعد الطاقم الطبي على إنجاز الحشوات والتلبيسات في زيارة واحدة فقط، كما يضم القسم معامل ذكية Smart lab تعزز من جودة العمل وخصوصيته، فضلاً عن أن عيادات الأطفال مصممة ومجهزة بحيث تساعد على خلق أجواء إيجابية، تسهم في تخفيف التوتر.
ويوفر القسم أيضاً خدمات التخدير الكامل "GA"، لتلبية احتياجات الحالات التي تتطلب درجات عالية من الراحة أثناء العلاج، كما أنه يضم وحدة رقمية متطورة، لتعقيم الأدوات الطبية وفق معايير وإجراءات منظمة "CDC" الأمريكية.
ويستخدم القسم الغاز الضاحك "نيتروس" لتهدئة المرضى وتخفيف قلقهم أثناء العلاج، ويتوفر فيه أيضاً طابعة خزفية لعمل الأسنان والجسور والتلبيسات بشكل آلي تماماً، دون تدخل بشري، مما يُسهم في تسريع العلاج مع تحقيق أعلى درجات الدقة والجودة، إلى جانب طابعة متطورة لإنجاز الجسور والأسنان المؤقتة بسرعة وكفاءة.
كذلك تتوفر أجهزة دقيقة مثل الميكروسكوب. كما أن القسم به محطة لتحلية المياه "RO"، لتقلل نسبة الأملاح والبكتيريا في المياه المستخدمة داخل العيادات، بما يضمن بيئة صحية وآمنة تدعم جودة العلاج وتُعزز من تجربة المراجعين.
ويغطي القسم كافة التخصصات الدقيقة ولمختلف الفئات العمرية، ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات العلاجية والوقائية والتجميلية، بما في ذلك فحص الأسنان، وتنظيفها، وحشوها، وعلاج الجذور، وخلع الأسنان، وطب الأسنان التجميلي وتركيب التقويم والتركيبات السنية، بالإضافة إلى خدمات تجميل الأسنان مثل التبييض والتقويم.
كما يقدم القسم خدمات متخصصة مثل جراحة الفم والوجه والفكين، وطب أسنان الأطفال، وعلاج أمراض اللثة، ومعالجة الأكياس وأورام الغدد اللعابية في منطقة الفم والوجه والفكين، وغيرها من الخدمات.
ويعمل بالقسم كفاءات طبية تحظى بالتأهيل العلمي العالي والخبرة العملية النوعية، وقد تم اختيارهم بعناية من حملة البورد السعودي والأمريكي الكندي، والزمالة البريطانية، إضافة إلى كوادر فنية وإدارية متميزة ومتمرسة.
ويتميز القسم كذلك بتصميمه المريح الذي يتيح للمراجع الإطلاع على كل الخطوات والتحضيرات، مما يعكس التزام مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية الدائم بجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.