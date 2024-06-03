فيصل بن فرحان ووزير خارجية الكويت يترأسان اجتماع مجلس التنسيق السعودي الكويتي

وأكد وزير الخارجية خلال كلمته في الاجتماع أن المجلس التنسيقي السعودي الكويتي يعكس الاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في الدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، كما أكد على أهمية المجلس التنسيقي ولجانه المنبثقة كمنصة فاعلة وأداة مؤسسية تؤطر عمل البلدين، متطلعاً سموه لبذل كل الجهود لجعل مخرجات المجلس واقعاً ملموساً.