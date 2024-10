"الجضعي" يرأس وفدَ المملكة في الاجتماع السنوي للجمعية الدولية للتيقظ الدوائي "ISoP"

رأس الرئيسُ التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وفدَ المملكة في الاجتماع السنوي للجمعية الدولية للتيقظ الدوائي "Annual Meeting of The International Society of Pharmacovigilance "ISoP" 2024" الذي عُقد في مدينة مونتريال بكندا خلال الفترة من 1 - 5 أكتوبر 2024م، يأتي ذلك ضمن جهود "الهيئة" الرائدة في مشاركتها مع المجتمع الدولي؛ لتبادل الخبرات في مجالات العمل المشتركة.