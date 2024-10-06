"الجضعي" يرأس وفدَ المملكة في الاجتماع السنوي للجمعية الدولية للتيقظ الدوائي "ISoP"

رأس الرئيسُ التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وفدَ المملكة في الاجتماع السنوي للجمعية الدولية للتيقظ الدوائي "Annual Meeting of The International Society of Pharmacovigilance "ISoP" 2024" الذي عُقد في مدينة مونتريال بكندا خلال الفترة من 1 - 5 أكتوبر 2024م، يأتي ذلك ضمن جهود "الهيئة" الرائدة في مشاركتها مع المجتمع الدولي؛ لتبادل الخبرات في مجالات العمل المشتركة.
وشارك معاليه ضمن جدول أعمال الاجتماع في جلسة حوارية بعنوان "وضع التيقظ الدوائي في العصر الرقمي حول العالم"، وذلك بمشاركة مسؤولين وممثلين من وزارة الصحة الكندية، وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ومنظمة الصحة العالمية، ووكالة الأدوية الأوروبية، والوكالة السويسرية للمنتجات العلاجية.
واستعرض خلال كلمته مبادرات "الغذاء والدواء" ذات العلاقة بالحلول الرقمية لسلامة الأدوية، التي تُعدُّ تقدُّمًا رائدًا في هذا المجال، مؤكدًا أنها كانت في طليعة من دمج التقنيات الرقمية في إطار سلامة الدواء، وذلك بتنفيذ العديد من المشاريع، مثل النظام الإلكتروني "تيقظ" لإدارة بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية "ADRs"، واكتشاف إشارات الأعراض الجانبية، ومنصة التعلم الإلكتروني على التدابير الإضافية للحدّ من الوسائل لخفض مخاطر الأدوية "aRMMS"، التي تأتي تأكيدًا لتميز المملكة العلمي والعملي في هذا المجال.
وأضاف: بينما ندخل عصرًا جديدًا في مجال السلامة الدوائية، فقد أحدثت التقنيةُ ثورةً في مراقبة سلامتها؛ إذ تُمكّن الجهات التنظيمية ومقدمي الرعاية الصحية من اكتشاف إشارات سلامة الأدوية بكفاءة عالية، والاستجابة للآثار الجانبية بشكلٍ أسرع، واتّخاذ القرارات المدعمة بالبيانات العلمية لحماية الصحة العامة.
وأشار "الجضعي" إلى أن التقنيات الرقمية تواجه تحديات عديدة، مثل المخاوف المتعلّقة بخصوصية البيانات، وإدارة الكمّ الهائل منها، ودمج مصادرها المتنوعة؛ لضمان جودتها، مؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات تتطلّب المشاركة التنظيمية الاستباقية الفعالة من خلال تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية وشركات الأدوية ومقدمي التقنية.
وعلى هامش انعقاد الاجتماع، التقى الدكتورُ "الجضعي" عددًا من المسؤولين في وزارة الصحة الكندية المشاركين في المؤتمر، كما التقى عددًا من الشركات الكندية الرائدة في سلامة الأدوية واللقاحات والتقنية الحيوية؛ لبحث سبل التعاون في مجالات الأبحاث والمختبرات وتبادل المعرفة وفرص التدريب.
وقد استعرض منسوبو الهيئة في معرض البحوث المصاحب للاجتماع السنوي للجمعية الدولية للتيقظ الدوائي "ISoP"، عشْرَ أوراق علمية في مجال السلامة الدوائية.
يذكر أنّ الجمعية الدولية للتيقظ الدوائي تهدف إلى توفير منتدى دولي لجميع المهتمين بالجوانب السريرية والعلمية لسلامة الأدوية؛ حيث تجمع أكثر من "1000" عضو لـ"108" دول من مختلف دول العالم.