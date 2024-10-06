"الجضعي" يرأس وفدَ المملكة في الاجتماع السنوي للجمعية الدولية للتيقظ الدوائي "ISoP"

واستعرض خلال كلمته مبادرات "الغذاء والدواء" ذات العلاقة بالحلول الرقمية لسلامة الأدوية، التي تُعدُّ تقدُّمًا رائدًا في هذا المجال، مؤكدًا أنها كانت في طليعة من دمج التقنيات الرقمية في إطار سلامة الدواء، وذلك بتنفيذ العديد من المشاريع، مثل النظام الإلكتروني "تيقظ" لإدارة بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية "ADRs"، واكتشاف إشارات الأعراض الجانبية، ومنصة التعلم الإلكتروني على التدابير الإضافية للحدّ من الوسائل لخفض مخاطر الأدوية "aRMMS"، التي تأتي تأكيدًا لتميز المملكة العلمي والعملي في هذا المجال.